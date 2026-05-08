Vandali razbili več šip avtobusov v remizi

Vandali so se ponoči spravili na več avtobusov podjetja Trieste Trasporti, ki so bili parkirani v remizi na Devinščini. Zaposleni so zjutraj našli štiri poškodovane avtobuse, nekatere s razbitimi prednjimi šipami in brisalci.

V remizi so sicer varnostne kamere, ki so morebiti posnele vandale. Posnetke si bodo zato ogledali karabinjerji, ki vodijo preiskavo.

Vandalsko dejanje je obsodil predsednik podjetja Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer, ki je izpostavil, da so krivci s tem naredili škodo celi skupnosti, saj so onesposobili vozila, namenjena potnikom v lokalnem javnem prometu. Osebju podjetja je izrazil solidarnost in zahvalo.