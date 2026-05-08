»60 let delovanja skupine je za našo skupnost zelo pomembno«

Moški pevski zbor Fantje izpod Grmade slavi letos 60-letnico svojega delovanja. Skupina ljubiteljev petja iz vasi, ki ležijo blizu Grmade, se je začela zbirati na vajah sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja v hiši Franceta Antoniča v Devinu pod vodstvom njegovega sina Hermana, ki je zbor vodil tudi pozneje. Svoj prvi javni nastop je zbor imel 26. junija 1966. Njegov zborovodja je kar petinštirideset let bil Ivo Kralj. S svojim petjem so se Fantje izpod Grmade predstavili v Sloveniji, na avstrijskem Koroškem, v Milanu, Rimu ter tudi v Nemčiji, Švici in na Madžarskem. Od leta 2019 je dirigent zbora Bogdan Kralj, kateremu smo pred nedeljskim jubilejnim koncertom na Devinskem gradu postavili nekaj vprašanj.

Kaj pomeni biti na čelu zbora, ki je dopolnil šest križev? Kakšne misli in občutki vas prevevajo pred slavnostnim koncertom?

Najprej bi rad poudaril, da sem na zbor Fantje izpod Grmade posebno navezan, saj je bil to eden mojih prvih zborov, v katerem sem sodeloval kot pevec. Prav zato sem, kljub že številnim obveznostim, leta 2019 z veseljem sprejel vodstvo tega zbora. Zavedam se, da je 60 let delovanja skupine v današnjih časih hvalevredno in še posebej za našo skupnost zelo pomembno, saj dokazuje živo prisotnost naše manjšine na tem delu tržaškega ozemlja ter bogati kulturno in narodnostno življenje ne samo tu živeče skupnosti, ampak tudi širše. Zato želim, da bi tako pevci kot tudi poslušalci odšli s tega večera bogatejši za kulturno doživetje in polni čudovitih notranjih čustev.

Kakšen program boste občinstvu predstavili v nedeljo na Devinskem gradu? Kaj bi izpostavili?

Na večeru, na katerem bomo obeležili 60 let rednega in neprekinjenega delovanja, sem za prvi del koncerta pomislil, da bi predstavili tiste slovenske pesmi, ki najbolje odražajo delovanje zbora, od prve pesmi, ki jo je zbor zapel leta 1966 pod vodstvom Iva Kralja, do pesmi današnje dobe s posebnim poudarkom na naših ustvarjalcih. Posebnost tega dela koncerta bo ta, da bo vsako pesem predstavil nekdo, s katerim je zbor sodeloval oziroma deluje v njegovem okviru, bodisi kot posameznik bodisi kot ustanova ali zveza. V drugem delu koncerta pa sem želel predstaviti nekatere naše mlade domače glasbenike, ki bodo obogatili zborovsko petje z instrumenti ali kot solisti; naj poudarim, da so nekatere skladbe oziroma priredbe nastale prav za to priložnost. K sodelovanju smo kot povezovalki povabili tudi Laro in Saro Komar, za režijo pa bo poskrbela Marija Brecelj.