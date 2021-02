Zgonik: 1,7 milijona evrov za infrastrukturna dela

Dobre štiri milijone evrov težak proračun, dober 1,7 milijona evrov za triletni program infrastrukturnih del, od katerih dobrih 800 tisoč v letu 2021 in predhodni načrt za ureditev krožišča pri centru Lanza in Obrtni coni Zgonik, ki je tudi prvi korak na poti ureditve nevarnega križišča: to so »težki« sklepi, ki jih je med ostalimi na svoji seji 15. februarja soglasno odobril zgoniški občinski svet.

Triletni načrt infrastrukturnih del znaša 1.765.611 evrov, od katerih bodo 808.110 evrov uporabili v letu 2021. Med glavnimi postavkami je npr. 293.192 evrov za izredno vzdrževanje vrtca v Gabrovcu (v letu 2021 je predvidenih 274.428 evrov, razpis je bil že izveden, zdaj bo treba določiti izvajalca del), dalje 800.000 evrov za izredno vzdrževanje komunalne opreme pri Proseški Postaji (161.462 evrov v letošnjem letu) in 430.000 evrov za preureditev letališča pri Briščikih (od tega 230.000 evrov v letošnjem letu, ko bo predvidena sanacija). Triletni programski dokument oz. proračun pa znaša 4.179.699 evrov, pri čemer je občinska uprava posodobila tarife šolske menze in avtobusa.

Ravno tako soglasno je šel skozi sklep o spremembi prostorskega načrta, ki bo omogočil, da se pri centru Lanza oz. Obrtni coni Zgonik zgradi krožišče. Županja Monica Hrovatin je izrazila zadovoljstvo nad tem prvim korakom, ki mu bosta morala slediti še izvedbeni načrt in razpis za dodelitev del. Za načrtovanje in izvedbo del je na voljo 500.000 evrov nekdanje medobčinske zveze (njena naslednica in družba FVG Strade imata tu vsekakor glavno vlogo).

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.