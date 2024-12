Zgoniško telovadnico bodo poimenovali po Pepiju Guštinu

Zgoniška občina je, kljub problemom s kadri, tudi letos sprejela proračun pravočasno, v novo leto pa vstopa z novimi sporazumi. Včeraj so z zadnjim zasedanjem občinskega sveta sklenili iztekajoče leto, v teku dopoldneva so svetnice in svetniki sprejeli zajetno število sklepov.

Včerajšnja seja je bila prva pod vodstvom novega občinskega tajnika Norberta Fragiacoma, ki v sklopu sporazuma z Občino Devin - Nabrežina nadomešča Giampaola Giunto v občinah Zgonik in Repentabor. Prva dva sklepa občinskega sveta sta šla v podobno smer, saj sta zadevala sodelovanje med občinami na Tržaškem z izjemo Trsta. S prvim so potrdili sodelovanje na področju socialnovarstvenih služb, z drugim pa socialno oskrbo mladoletnikov - sodelovanje ne zadeva mladoletnih brez spremstva. Oba sklepa, ki ju je predstavila pristojna podžupanja Martina Budin, so sprejeli soglasno.

Ob 40. obletnici izgradnje zgoniške telovadnice pa jo nameravajo poimenovati po županu, ki jo je dal zgraditi, je oznanila Hrovatin. »Giuseppe - Pepi Guštin je moderniziral našo občino,« se ga je spomnila njegova naslednica. Opozicijski veteran Dimitri Žbogar je imel nekaj pomislekov in je dejal, da poimenovanju ne nujno nasprotuje, da bi pa morda obstajale druge osebnosti, vredne počastitve s poimenovanjem telovadnice, a ni imel pripravljenih predlogov. Levosredinski večini je tudi sicer očital prepozno obveščanje o dogajanju, kar postavlja opozicijo seveda v škripce, nenazadnje glede bližajočega odprtja socialnega dnevnega centra v nekdanji osmici Žigon.

Zasedanje se je zaključilo z Žbogarjevima komemoracijama. Ena je bila posvečena duhovniku Bohumilu Nemcu, druga pa dogajanju leta 1924 v Zgoniku. Na koncu so svetniki obravnavali tudi Žbogarjevo svetniško vprašanje o preiskovalnem odboru. Novi pravilnik ga omogoča, občinski odbor pa ga noče uvesti.