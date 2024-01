Žičnica v Starem pristanišču za ministrstvo nesprejemljiva

Zavod za spomeniško varstvo v FJK in dva strokovna odbora, ki delujeta v okviru ministrstva za kulturo, so presodili, da projekt gradnje žičnice v Starem pristanišču (med Bovedom in četrtim pomolom) ni skladen s kulturno-varstvenim soglasjem. Za njih Staro pristanišče z bogato arhitekturno nepremičninsko dediščino mora po zračni liniji ostati nedotakljivo, lahko pa se prometno poveže s tradicionalnimi prevoznimi sredstvi, med katerimi varuhi spomenikov omenjajo tramvaj. Do teh zaključkov so državne institucije prišle septembra lani na podlagi poročila, ki ga je pripravil Zavod za spomeniško varstvo v Furlaniji - Julijski krajini. Tudi ta je izdal negativno mnenje glede gradnje žičniške infrastrukture na območju, ki povezuje Barkovlje z mestom.

Vsebino dveh odločb je včeraj v družbi predstavnikov civilnih pobud proti žičnici predstavil deželni in mestni svetnik Demokratske stranke Francesco Russo. Ta je uvodoma opozoril, da je že oktobra na Občino Trst naslovil prošnjo za dostop do informacij javnega značaja, a odgovora nikoli ni prejel. Zato se je obrnil na ministrstvo za kulturo, ki mu je poslalo obsežno dokumentacijo. »Na občini so to dokumentacijo skrivali tri mesece. Dovolj je zavajanja javnosti. Tisti, ki odločajo, so projekt označili kot neprimeren in nespoštljiv do zakonov glede varstva kulturnih spomenikov,« je dejal Russo, ki je nato zelo podrobno analiziral vsebino dveh odločb.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.