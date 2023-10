Žičnica: župan zadovoljen, direktor brez komentarja

Tržaški župan Roberto Dipiazza se iz Rima vrača zadovoljen, kaj je konkretno iztržil v zvezi z gradnjo nove žičniške povezave med Trstom in Krasom, pa ni znano. Z občinsko delegacijo, v kateri je bil tudi vodja občinskega oddelka za načrtovanje Giulio Bernetti, in načrtovalci pisarne Policreo, ki izdeluje načrt za novo žičnico, je obiskal italijanskega ministra za kulturo Gennara Sangiuliana, da bi poiskal preferenčno pot do odobritve gradnje žičniške povezave v Starem pristanišču.

Z njimi je do ministra stopil tudi Andrea Pessina iz deželnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine oz. direktor deželnega sekretariata ministrstva za kulturo. Prav iz zavoda je v preteklih tednih prišlo negativno mnenje o gradnji žičnice in postavljanju stebrov med avstro-ogrskimi skladišči Starega pristanišča. Direktor Pessina sestanka ni želel komentirati.