Živel sv. Martin!

Pokanje zamaškov je na placu ob 11. uri institucionalno »požegnalo« praznik. Vsakič se okrog pogrnjene mize zberejo predstavniki oblasti in združenj, da bi na novo vino oz. na novo življenje nazdravili z domačim prosekarjem in fanclji z dušo.

Večina obiskovalcev se za uradno zdravico ne zmeni. Praznik je od nekdaj dan za stojnice, namreč. Za počasno premikanje med njimi, gor in dol in spet dol in gor, za polnjenje žepov s sladkimi karameliziranimi mandlji in lešniki, kupovanje nogavic, pasov, torbic, zimskih pižam, šalov, suhe robe ali spodnjega perila. Za nakup rezervnega dela sesalnika, gospodinjskega pripomočka ali izbiranje daril pred prihajajočimi prazniki, na primer.