Zlati sveti Just Zenu D’Agostinu

Nagrado zlati sveti Just letos prejme Zeno D’Agostino, predsednik tržaške pristaniške uprave oziroma Sistemske pristaniške oblasti za vzhodni Jadran. Tako je določil deželni enotni novinarski sindikat Assostampa in obenem sporočil, da bo posebno priznanje prejelo združenje Giuliani del mondo, ki na raznih celinah združuje in povezuje izseljence iz naše dežele.

Zlatega svetega Justa so si leta 1967 zamislili tržaški kronisti, da bi z njim počastili posameznike in ustanove, ki pripomorejo k razpoznavnosti Trsta. Med temi je v zadnjih letih nedvomno tudi menedžer D’Agostino, pod vodstvom katerega se je tržaško pristanišče razvilo in se še razvija. Zgodovina Trsta se nenehno prepleta s pristaniščem, so zapisali pobudniki nagrade: ravno letos mineva 300 let od ustanovitve tržaške proste luke, skozi pristanišče pa vodi tudi pot v prihodnost mesta.

Letošnjo nagrado novinarji iz FJK posvečajo umorjenima policistoma Pierluigiju Rotti in Matteu Demenegu.