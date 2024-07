Zlatih maturantov letos bistveno manj

Če je bilo lani na višjih srednjih šolah na Tržaškem kar 20 dijakov, ki so državni zrelostni izpit izdelali s stotico ali stotico s pohvalo, pa je število zlatih maturantov letos drastično upadlo. Odličij je namreč le šest, nihče od dijakov pa si ni prislužil pohvale. Trend visokega števila odličnjakov iz zadnjih dveh let se je letos torej na Tržaškem obrnil.

Največ odličnjakov (dva dijaka) je prispevala znanstvena smer Znanstvenega liceja Franceta Prešerna, na ostalih smereh liceja pa stotic ni bilo. Eno odličnjakinjo je prispevala humanistična smer liceja Antona Martina Slomška. En odličnjak je obiskoval smer Kemija, materiali in biotehnologije na Državnem izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana. Na zavodu Zois je na smeri Uprava, finance in marketing zablestela ena dijakinja, en dijak pa je z odliko zaključil študij na smeri Gradnja, okolje in prostor.

Z najvišjo oceno je petletni študij letos okronalo le šest odstotkov dijakov. Maturantov je bilo namreč 99. Lani je bil delež odličnjakov znatno višji (16 odstotkov oziroma 20 dijakov od skupnih 122), pred dvema letoma si je najvišjo oceno prislužila kar petina vseh dijakov (16 odličnjakov od 78 maturantov).

Primorski dnevnik letos zaradi priporočil Deželnega šolskega urada FJK in splošno povečane občutljivosti za varovanje zasebnosti posameznikov sicer ne bo objavljal seznamov dijakov z ocenami. V primeru maturantov bo objavil le intervjuje z odličnjaki, ki bodo v to privolili.