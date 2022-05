Župan odredil zaprtje stadiona Grezar

V soboto je na stadionu Pino Grezar potekal mednarodni atletski miting Trivenetom, na katerem sta med atleti izstopala predvsem dobitnika zlate olimpijske kolajne iz Tokia Gianmarco Tamberi in sprinter Filippo Tortu. Ravno olimpijski prvak v skoku v višino je takoj po tekmi poskrbel za polemično objavo na socialnih omrežjih, na kateri je izpostavil slabo stanje odskočišča tržaškega atletskega stadiona. »Tvegal sem resno poškodbo kolena, saj sem med ogrevalnim skokom z nogo zdrsnil za 30/40 cm. Lahko sem le srečen, da se nisem poškodoval,« je med drugim zapisal »Gimbo«, ki je tudi pristavil fotografijo poškodovanega tartana ob blazini. Italijanski zvezdnik je na tekmovanju zasedel skromno šesto mesto s preskočeno višino 2,15 m (lani na OI v Tokiu je denimo zmagal 2,37), sam pa je priznal, da je tekmoval zadržano prav zaradi slabega stanja tržaškega tartana.

Polemika olimpijskega prvaka, ki ima na družbenih omrežjih veliko sledilcev, je zelo odmevala, kar je sprožilo takojšnji poseg tržaškega župana Roberta Dipiazze. V spremstvu odbornice Elise Lodi si je Dipiazza včeraj ogledal stadion in si po pregledu steze odredil zaprtje Grezarja. Župan je bil obenem kritičen tako do Tamberija kot do italijanske atletske zveze Fidal. Dipiazza je sicer neuradno odredil redna in izredna vzdrževalna dela, stadion pa bo ponovno odprl, šele ko bo zveza Fidal izjavila, da je steza varna za vse atlete. Prvi tržaški mož očitno ne mara slabe rekalme.