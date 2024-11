Zveneča šelestenja Luise Antoni v DSI

Ponedeljkov večer Društva slovenskih izobražencev bo tokrat posvečen glasbi. V sodelovanju z Glasbeno matico bodo danes ob 20.30 v Peterlinovi dvorani (Ul. Donizetti 3) predstavili glasbeni album Fruscii risuonanti / Zveneča šelestenja Luise Antoni. O njem bo spregovorila muzikologinja Sara Zupančič; pravkar je izšel v različnih avdiovizualnih oblikah pri založbi EMA Vinci; na njem so skladbe, ki so nastajale v zadnjih petnajstih letih.

Življenjska pot Luise Antoni se je vila med Trstom, Rimom in Ljubljano, danes je kulturna novinarka na italijanskem televizijskem uredništvu regionalnega sedeža RTV Koper - Capodistria. Po diplomi iz klavirja je vpisala še klavičembalo in kompozicijo. Istočasno je diplomirala iz estetike sodobne glasbe na Univerzi v Trstu in magistrirala ter doktorirala na Univerzi v Ljubljani. Lani so njeno skladbo A’ la folie za štiri viole da gamba premierno izvedli na Accademii Chigiani v Sieni in na festivalu ORA_Bach salzburškega Mozarteuma.