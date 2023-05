V petek je potekala prireditev ob 75-letnici nižje srednje šole Srečka Kosovela na Opčinah. Prireditev so sooblikovali dijaki vseh razredov, pel je šolski zbor, zaplesala je plesna skupina, poleg tega so deklamirali Kosovelove pesmi. Dijaki so na prisrčni prireditvi predstavili cel kup šolskih projektov.