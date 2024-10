Od nedelje večdnevno obdobje brez omembe vrednih padavin

Ciklonsko območje, ki se je zadrževalo zlasti nad zahodnim Sredozemljem in je več dni obrobno vplivalo tudi na vreme pri nas, se počasi polni. Od nedelje se bo okrepil anticiklon s toplim višinskim zrakom, ki nam bo več dni zagotovil stanovitno in precej sončno vreme. Nekaj več oblačnosti in ponekod morda nekaj manjših kapelj dežja bo v noči na sredo in v sredo, ko se bo onstran Alp po srednjeevropskih državah proti vzhodu pomikala vremenska fronta. Nato se bo do vključno petka nadaljevalo obdobje s stanovitnim vremenom, medtem ko za prihodnji konec tedna kaže, da se bo od zahoda približala nova višinska dolina, ki bi lahko povzročila izrazitejše poslabšanje vremena.

Temperature bodo zlasti do torka višje od dolgoletnega povprečja in bo torej za ta čas kar toplo. Najvišje dnevne vrednosti bodo presegale 20 stopinj Celzija. V drugi polovici tedna pa bo postopno nekoliko hladneje, kar bo še najbolj občutno v nočnih urah.

Jutri (sobota) bo še povečini oblačno, ponekod bo lahko padlo še nekaj kapelj dežja.

V nedeljo in ponedeljek bo povečini sončno. Pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo povečini presegale 20 stopinj Celzija.

V torek čez dan se bo postopno povečala oblačnost. Še vedno bo za ta čas toplo.

V noči na sredo in v sredo bo ponekod, zlasti v severnih predelih, lahko padlo nekaj kapelj dežja. V sredo bo zapihala šibka burja.

V četrtek in petek bo, kot kaže, še precej sončno. Občasno bo pihala šibka burja. Nekoliko hladneje bo.

Ob koncu prihodnjega tedna se bo, kot kaže, vreme poslabšalo. Po zdajšnjih izračunih kaže na padavine in v nadaljevanju tudi na morebitno občutnejšo ohladitev. Termin pa je še oddaljen.