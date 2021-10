Barcolana premagala burjo

53. Barcolano, ki je v nedeljo, 10. oktobra, potekala ob zmerni burji, s sunki ki so občasno presegali hitrost 80 km/h, je osvojila največja jadrnica množične flote, Arca SGR Furia Benussija. Drugo mesto je osvojila slovenska Way of life (Gašper Vinčec, projekt Ewol). Tretja je bila Maxi Jena MM, črnogorskega jadralca Miloša Radonjića, na kateri je bila v vlogi taktika Sirenina jadralka Jana Germani, na četrto mesto se je uvrstila jadrnica Adriatic Europa Dušana Puha. Regato sta vseskozi pogojevala močan veter in težke razmere, zato so jo organizatorji skrajšali na tretjo bojo pri Miramaru. Nekatere manjše kategorije pa niso sploh tekmovale.