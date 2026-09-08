Bazovica 2026 z bogatim spominskim programom

Osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake je potekala v nedeljo, 6. septembra, na bazovski gmajni. Govornika sta bila Alenka Rebula in nekdanji voditelj oddaje RAI Caterpillar Massimo Cirri, povezoval je Francesco Borchi. Igral je Pihalni orkester Kras iz Doberdoba, peli so zbori Valentin Vodnik, Kraški dom in Vesna.

V nedeljo je prva spominska svečanost potekala že ob 6.43, ob uri, ko je prišlo do ustrelitve, z recitalom mladih ob zori. Nastopili so Filip Kalc, Deva Mahnič, Manuela Polanc in Igor Rojc. Na violino je igral Blaž Terpin. Ob 9.30 se je pri kalu v Bazovici začel planinski pohod, ki so ga priredili SPDT, SPDG, Planinska družina Benečija, Planinski odsek SK Devin in Planinski odsek AŠD Sloga. Pozdravil je Predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin. Sledila je svečanost ob 10. uri na pokopališču pri Sveti Ani. Govornica je bila Ema Terpin, nastopil je zbor Valentin Vodnik. Zvečer ob 20. uri je bila maša zadušnica v bazovski cerkvi, tam je spregovoril Marko Savron, pel pa je zbor Lipa.

V soboto zvečer so se bazoviškim junakom s pesmijo ob tabornem ognju na gmajni poklonili tudi taborniki RMV.