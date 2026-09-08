Levosredinska opozicija složno za izvolitev slovenskega parlamentarca

Medtem ko se v senatnem odboru za ustavna vprašanja v teh urah izteka obravnava novega volilnega zakona, so popravek Demokratske stranke (DS) o izvolitvi parlamentarca slovenske narodnosti podprli tudi senatorji Gibanja 5 zvezd (G5Z) ter Zveze zelenih in levice (AVS). Svoje podpise k popravku slovenske senatorke Tatjane Rojc so včeraj prispevali vodja skupine G5Z, tržaški senator Stefano Patuanelli in njegov somišljenik Roberto Cataldi, načelnik senatorjev AVS Giuseppe De Cristofaro ter Ivan Scalfarotto (Živa Italija). Stališče DS uživa torej podporo celotne levosredinske opozicije.

Senatni odbor, ki mu predseduje Andrea De Priamo (Bratje Italije), ima, poleg popravka DS, na dnevnem redu tudi dopolnilo, ki ga je v imenu stranke Slovenska skupnost vložil južnotirolski parlamentarec Meinhard Durnwalder. Vladna večina nasprotuje obema popravkoma o slovenski manjšini.