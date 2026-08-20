V oljčniku točili vrhunsko malvazijo

Večerni mrak in prijetna poletna vročina sta bila v torek kulisa vinske degustacije v okviru poletnih Noči vina, ki jih prirejajo občine v sodelovanju z združenjem Mesta vina ter s krajevnimi vinarji ter vinogradniki. Tokrat sta si Občina Zgonik in Društvo vinogradnikov Krasa zamislili dogodek posvečen malvaziji, ki jo pridelujejo vinarji na območju občine. V oljčniku Damjana Miliča v osrčju kraške vasi se je tako predstavilo deset pridelovalcev, vsak z najmanj štirimi različicami zlate kapljice, ustekleničene v glavnem od leta 2019 dalje.