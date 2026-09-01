V Repnu švigale karjole vseh vrst (FOTO in VIDEO)

Na repenskem vaškem trgu so v soboto popoldne švigale karjole. Vaška mladina je priredila že tradicionalni Karjola Challenge. Pravila tekmovanja so preprosta: samokolnica mora imeti eno kolo in dva ročaja, motorni pogon pa ni dovoljen. Udeleženci, otroci in odrasli, so bili pri zasnovi samokolnic tudi letos izvirni. Med drugimi je bilo videti karjole v obliki tanka, vinskega soda, kopača in celo prazgodovinsko karjolo s kamnitim kolesom. S svojimi kreacijami so morali udeleženci v čim krajšem času premagati poligon. Organizatorji so nagradili tri najhitrejše in tri najlepše samokolnice. Za večerno zabavo so poskrbeli Kraški muzikanti.