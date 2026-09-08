Fizioterapija se ne bi smela začeti šele po bolezni

Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej - pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti.

Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek, 30 minut zmerne telesne dejavnosti petkrat tedensko pa lahko tveganje za možgansko kap zmanjša za 25 odstotkov.

Razsežnost problema kažejo tudi podatki za Slovenijo, ki jih je ob svetovnem dnevu fizioterapije predstavil predstojnik študijskega programa zdravstvene vede na Univerzi Alma Mater Europaea in predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije Tine Kovačič. Ti kažejo, da je leta 2024 zaradi bolezni srca in žilja umrlo 7711 ljudi oziroma 36 odstotkov vseh umrlih, zaradi bolezni obtočil pa je bilo zabeleženih 36.118 hospitalizacij. Samo zaradi možgansko-žilnih bolezni je bilo hospitaliziranih 5274 ljudi, umrlo jih je 1875.

Fizioterapijo javnost pogosto najprej povezuje z rehabilitacijo po poškodbi, operaciji ali bolezni, toda njena vloga se začne že prej. »Gibanje je eno najmočnejših orodij za ohranjanje zdravja in ukrepati moramo, še preden zbolimo. Fizioterapija zato danes ni več le rehabilitacija po bolezni ali poškodbi, ampak pomemben del preventive, zdravega staranja in ohranjanja samostojnosti,« poudarja Kovačič.