Borova božična akademija

Odsek za ritmično gimnastiko Športnega združenja Bor je s praznično obarvano božično akademijo prijetno pospremil domače občinstvo v predbožični čas.

V soboto, 17. decembra, so v dvorani Bojana Pavletiča na Stadionu prvega maja v Trstu v raznolikih barvanih in bleščečih dresih ter z različnimi rekviziti nastopile tako izkušene tekmovalne skupine kot tudi začetnice z Opčin in iz Trsta. Borovke trenirajo pod vodstvom trenerk in vaditeljic dr. Branke Vajngerl, Taje Vajngerl, Vide Petaros, Vere Sturman, Neže Zobec, Ane Cossutta, Katerine Antler, Lejle Hasan, Sare Pieri in Catherine Jeremia Solomon. Poleg naštetih so pomočnice začetniških skupin tudi Veronika Starc Albi, Marta Beltrame, Anja De Luisa in Lara Simonič, ki so hkrati še aktivne tekmovalke.