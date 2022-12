Božične melodije od Krasa do Brega

Angelus ad pastores je bilo naslov koncertu, ki ga je v openski župnijski cerkvi Sv. Jerneja apostola v sredo, 14. decembra, oblikoval Deželni mladinski zbor Furlanije - Julijske krajine USCI.

Za glasbeno dobrodošlico je poskrbela domača Dekliška pevska skupina Vesela pomlad pod vodstvom Mete Praček Prašnikar ter s klavirsko spremljavo Simona Prašnikarja in ob zvokih flavte Nine Piščanc Pahor. Pred oltar so se nato postavili pevci Deželnega mladinskega zbora FJK USCI, ki pojejo pod taktirko Mirka Ferlana.

Openska cerkev je bila dva dni kasneje ponovno prizorišče večjega dogodka, prav tako v okviru revije Nativitas. Tradicionalni decembrski koncert Zbora Jacobus Gallus, ki ga vodi Marko Sancin, je nosil naslov Božične harmonije. Pevci tržaškega sestava so tokrat povabili k sodelovanju Harmonikarski orkester Glasbene matice Sintesys 4 pod vodstvom Fulvija Jurinčiča.

Za božično vzdušje je poskrbelo društvo v Lonjerju v Športno-kulturnem centru, kjer sta v nedeljo Mešani zbor Tončka Čok in Nomos Ensamble Wind Quartet oblikovala koncert Božični čas v Lonjerju. Na predbožično sredo je bilo pestro tudi v Gropadi, kjer sta društvi Skala in Anakrousis priredili glasbeni večer Združeni v melodiji. Nastopile so vokalne skupine Anakrousis young, Anakrousis Project in Anakrousis Vocal Group ter Klapa Skala. V novi cerkvi v Štivanu pa je v ponedeljek, 26. zaživel 54. božiči koncert Poslušajte vsi ljudje, ki so ga oblikovali cerkveni pevski zbor Devin, moški zbor Fantje izpod Grmade, fantovska skupina Devin-Nabrežina, Devinski mladinski krožek, skavti klana kraškega stega in SCGV Emil Komel.