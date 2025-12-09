Ko korupcija postane normalna in celo sprejemljiva

V Italiji postaja korupcija nekaj normalnega in celo sprejemljivega. Do teh zaključkov so prišli pri združenju za boj proti mafijam Libera, kjer so popisali preiskave o sumu podkupovanja v Italiji v obdobju od 1. januarja do 1. decembra letos na podlagi poročanja medijev. Pri tem so našteli 96 preiskav in 1028 preiskovanih oseb. Združenje Libera je poročilo objavilo na predvečer današnjega mednarodnega dne boja proti korupciji, ki ga bodo obeležili tudi v Sloveniji, kjer se je začel tudi letošnji teden preprečevanje korupcije, ki ga prireja državna Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je letos doslej prejela 879 prijav suma korupcije.

Kvaren vpliv na vsakdanjik

Popis združenja Libera sloni na pregledanih agencijskih vesteh, časopisnih člankih, pregledih tiska ter tiskovnih sporočilih tožilstev in organov pregona. Tako so pri združenju prišli do številke 96 preiskav, ki jih vodi kar 49 tožilstev v 16 italijanskih deželah. Število preiskav se je dejansko podvojilo v primerjavi z lanskim letom, ko so tovrstnih preiskav našteli 48. Skoraj podvojilo se je tudi število preiskovanih oseb: le-teh je 1028, medtem ko jih je bilo lani 588. Od teh je 53 oz. okoli pet odstotkov politikov.

Kar 48 preiskav poteka na jugu države in na otokih, kjer prednjači Kampanija z 18 preiskavami, sledita Lacij (12) in Sicilija (enajst). V srednji Italiji je 25 preiskav, na severu pa 23, pri tem prednjači Lombardija z desetimi primeri.

Preiskave so še v teku in za vse vpletene osebe velja, da so nedolžne, dokler se jim ne dokaže morebitna odgovornost. Kljub temu sopredsednica združenja Libera Francesca Rispoli meni, da slika, ki si jo človek ustvari, kaže na dejansko sistemsko korupcijo, ki ima nešteto obrazov in se prilagaja okolišcinam ter daje vtis, da gre za normalen in celo sprejemljiv pojav, če naskakuješ kariero v politiki ali podjetništvu. To prispeva k negativni selekciji, ki sicer nevidno, a kvarno vpliva na kakovost vsakdanjega življenja, na javne storitve in demokratične prakse.