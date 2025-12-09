V FJK se začenja razprava o proračunu

V deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine se bo danes začela obravnava predloga deželnega proračuna za leto 2026 oz. triletje 2026-2028, ki je tudi letos rekorden, saj znaša kar 6.518.000.000 evrov, kar pomeni 274 milijonov evrov več kot je znašal proračun za letošnje leto. Proračunski dokument, ki ga sestavljajo proračun za triletje 2026-2028, zakon o stabilnosti za leto 2026 in zakon o izvrševanju proračuna 2026-2028, bi morali sprejeti najpozneje do petka zvečer, v nasprotnem primeru se bo seja nadaljevala do dokončnega sprejetja.

Kar se tiče posameznih postavk, bo tudi tokrat dobra polovica sredstev oz. 3,72 milijarde evrov namenjenih zdravstvu. Investicijam so namenili 738 milijonov evrov, infrastrukturam in ozemlju 642,8 milijona, delu, izobraževanju in družinskim politikam 226 milijonov, zaščiti okolja, energetiki in trajnostnemu razvoju 192,7 milijona, proizvodnim dejavnostim in turizmu 174,5 milijona, dalje bo za nepremično premoženje in javno dobro šlo 137 milijonov, za kmetijstvo, prehrano, gozdarstvo in ribolov 115 milijonov, za kulturo in šport pa 108,4 milijona evrov.

V okviru proračuna bi moral deželni svet potrditi tudi porazdelitev sredstev iz državnega zaščitnega zakona za Slovence v Italiji št. 38-2001.