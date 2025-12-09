Slovenske državne medalje za zasluge tudi četverici Slovencev iz Italije

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar bo prihodnji teden, pred dnevom samostojnosti in enotnosti, na Brdu pri Kranju podelila odlikovanja Republike Slovenije. Zlati red za zasluge bosta letos prejela parastrelec Frančišek Gorazd Tiršek in Arhiv RS. Med letošnjimi prejemniki državnih medalj za zasluge bodo tudi štiri slovenske osebnosti iz Italije: Rafko Dolhar, Marijan Markežič, Aldo Rupel in Stanka Sosič Čuk.

Zakaj so si zaslužili priznanje

Tržaški zdravnik, politik, publicist in pisatelj Rafko Dolhar bo odlikovanje prejel za prispevek k ohranjanju slovenskega jezika in narodne identitete Slovencev v zamejstvu ter za prizadevanja za vsestranski razvoj slovenske kulture in političnega zastopstva slovenske narodne skupnosti v Italiji. Goriški duhovnik in zgodovinski urednik otroške revije Pastirček Marijan Markežič bo medaljo prejel za prispevek k ohranjanju slovenskega jezika in narodne identitete ter za prizadevanja za vsestranski razvoj in napredek Slovencev v Italiji. Za pomembne dosežke pri krepitvi športne in mladinske dejavnosti ter razvoju telesne kulture Slovencev v Italiji bo medaljo za zasluge prejel goriški vsestranski javni delavec, pisatelj in športni pedagog Aldo Rupel.

Stanislava - Stanka Sosič Čuk, duša Sklada Mitja Čuk z Opčin, pa bo odlikovanje prejela za pomembni prispevek na področju humanitarnosti za zamejce v Italiji ter pri oblikovanju in izvajanju programov za pomoč otrokom s posebnimi potrebami.