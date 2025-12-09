V Ulici Carducci prazen paket povzročil preplah

V Trstu je danes dopoldne sumljiv paket povzročil preplah med mimoidočimi. Opazili so ga približno ob 10. uri na stičišču med ulicama Carducci in Valdirivo, se pravi na eni izmed glavnih mestnih prometnic. Navzoči so takoj obvestili varnostne organe. Na kraj so prihiteli tržaški policisti in pirotehniki, ki so bili pripravljeni paket onesposobiti v primeru, da bi se v njem skrivala bomba. Iz varnostnih razlogov so začasno prepovedali promet na voznem pasu za avtobuse v Ulici Carducci in bližnjem območju. Nastale so dolge vrste vozil. Onemogočili so tudi dostop do kraja.

Preplaha in panike pa je bilo kmalu konec. Še pred 11. uro so pirotehniki potrdili, da je manjša kartonasta škatla prazna in da se v njej ne skriva prav nič, še manj karkoli, kar bi lahko bilo nevarno. S tržaške kvesture so nam pojasnili, da bodo preučili posnetke tamkajšnjih nadzornih kamer, da bi razumeli, če je nekdo namerno tam pustil kartonasto škatlo.