V središču Trsta bo do prvih dni januarja potekal božični sejem, ki se vrača po enoletni odsotnosti. Ob poostrenih varnostnih ukrepih so na ogled oz. na voljo okraski, jaslice in kuhano vino. V hišicah je med drugim možno kupiti tople copate, dalmatinski ribič prodaja svoje vložene izdelke, na Borzni trg pa se je vrnila tudi izdelovalka suhe robe iz Ribnice.