AŠD Zarja in ZSŠDI sta organizirala na nogometni zelenici v Bazovici božični nogometni turnir za starostno kategorijo do 13 let. Poleg domače Zarje so se ga udeležile Triestina 1918, Vesna, Primorje, Sangiorgina in Polisportiva Opicina. Zmagala je Triestina 1918, druga je bila Sangiorgina, tretja Zarja.