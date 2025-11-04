Četrta izvedba turnirja No Borders Euro Cup vsestransko uspela

V nedeljo se je s finalnima tekmama v tržaški športni dvorani na Čarboli sklenila četrta izvedba mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja No Borders Euro Cup v organizaciji AŠZ Jadran. Na zmagovalni oder so stopile vzhajajoče zvezde Real Madrida, ki so slavili že četrtič zapored, drugouvrščeni Orange1 Bassano in tretjeuvrščeni Joventut Badalona, ki je bil v tekmi za tretje mesto boljši od milanskega Armanija (več o zaključku turnirja na tej povezavi). Poleg omenjenih ekip so nastopili še Bayern München, beograjski Partizan, slovenska reprezentanca U16 in domača združena selekcija Jadran/Pallacanestro Trieste. Tekme skupinskega dela so potekale na Opčinah in letos prvič tudi v Sežani.