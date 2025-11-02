Real Madrid še četrtič zapored osvojil Jadranovo »malo evroligo«

Real Madrid ostaja na prestolu Jadranove »male evrolige«. Košarkarji kraljevega kluba iz Španske prestolnice so tako kot lani v finalu premagali Orange1 Bassano in še četrtič zapored slavili končno zmago na turnirju No Borders Euro Cup v organizaciji AŠZ Jadran. Končni izid finalnega obračuna je bil 85:57 v korist »blancosov«.
Tretji je bil novinec na turnirju španski Club Joventut de Badalona, ki je bil v tekmi za tretje mesto v športni dvorani na Čarboli z boljši od milanskega Armanija z izidom 82:76. Za najkoristnejšega igralca turnirja je bil tako kot lani izbran Realov košarkar Rhys Robinson, najboljši strelec pa je bil Bassanov košarkar Gideon Henry.
Na letošnji izvedbi turnirja so poleg štirih že omenjenih ekip nastopali še Bayern München, Partizan Beograd, slovenska reprezentanca U16 in združena domača selekcija Jadran/Pallacanestro Trieste.
Finale:
Real Madrid – Orange1 Bassano 85:57 (16:19, 38:31, 58:41)
Real Madrid: Garcia Cano 4 (-, 2:2, 0:1), Robinson 8 (2:2, 3:4, 0:7), Roman Viveros 0 (-, 0:1, -), Fevry 7 (7:7, 0:1, 0:4), Vidal 1 (1:2, -, 0:1), Garma 15 (2:2, 2:5, 3:6), Jimenez Lopez 3 (-, -, 1:1), Mera Seco 22 (3;3, 8:11, 1:1), Marvis Victor 7 (3:3, 2:3, 0:1), Cañizares 4 (-, 2:4, -), Coulibaly 11 (2:4, 3:4, 1:1), Traore 3 (1:2, 1:5, -). Trener: Gomez Gago.
Orange1 Bassano: Teppo 7 (-, 2:4, 1:3), Cappabianca 5 (1:1, 2:6, 0:4), Loundja 3 (-, 0:1, 1:4), Nyok 2 (-, 1:3, 0:1), Ezema 2 (-, 1:1, -), Orlandi 3 (-, 0:6, 1:2), Nembri 21 (3:5, 6:12, 2:6), Spizzirri 4 (1:2, -, 1:4), Henry 8 (2:2, 3:13, 0:2), Diabate 2 (-, 1:5, -), Carretta, Benetti in Favetta nv. Trener: Rossi.
Tekma za 3. mesto:
Joventut Badalona – Armani Milano 82:76 (17:9, 35:29, 56:52)
Joventut Badalona: Martinez 3 (-, 0:1, 1:1), Perez Vasco 11 (1:3, 5:9, 0:1), Pique Baraza 6 (4:4, 1:1, 0:1), Lopez Pino 8 (4:4, 2:3, -), Escuert Martin 12 (6:7, 3:8, 0:2), Nieto Lozano 2 (-, 1:5, -), Freix Lozano 2 (-, 1:3, -), Andreev 0 (-, 0:1, 0:1), Kudela 3 (1:2, 1:4, -), Cruz Hernandez 3 (-, 0:2, 1:1), Gil Martin 6 (-, 0:1, 2:3), Fernandez Mirabell 26 (3:4, 7:9, 3:4). Trener: Arredondo Cahiz.
Armani Milano: Perlo 5 (3:4, 1:2, -), Cerbino 14 (6:6, 1:8, 2:4), Bertoletti 7 (0:3, 2:3, 1:1), Taldrik 4 (-, 2:3, -), Chinedun 1 (1:2, 0:2, 0:1), Venturato 5 (1:3, 2:6, -), Fontana 13 (6:6, 2:7, 1:3), Compaore 15 (3:3, 6:16, -), Ursu 0 (-, 0:2, -), Mazzarulli 6 (2:6, 2:3, 0:1), Brusamarello 6 (-, 3:4,-), Sguazzin 0 (-, -, -), Curic 0 (-, -, -). Trener: Catalani.
Najkoristnejši igralec turnirja (MVP): Rhys Robinson (Real Madrid)
Najboljši strelec turnirja: Gideon Henry (Orange1 Bassano)