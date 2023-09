Društvo Cheerdance Millenium praznuje 20-letnico ustanovitve. Pred številnim občinstvom so v nedeljo na Rouni pri Briščikih današnje tekmovalke in nekdanji člani uprizorili muzikal z naslovom Cheer-sovni stroj. Pod zgodbo sta se podpisali Kim Furlan in Nikol Križmačič, ki je bila tudi režiserka.