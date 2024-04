Z gala koncertom in nagrajevanjem se je v nedeljo, 28. aprila, v KC Bratuž v Gorici zaključilo 4. mednarodno tekmovanje Musica Goritiensis, na katerem je sodelovalo 86 mladih glasbenikov iz 20 držav. Mlado tekmovanje SCGV Emil Komel in Kulturnega centra Bratuž je s hitrim razvojem potrdilo velik potencial. Prejelo je pokroviteljstvo GO! 2025 in tudi častno pokroviteljstvo slovenske ministrice za kulturo Aste Vrečko.