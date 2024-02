Dijaki šole Stefan z izvedenci o neeksplodiranih ubojnih sredstvih

Poleg fizičnih in psiholoških posledic pustijo vojne za seboj tudi neeksplodirana ubojna sredstva. Na Tržaškem tako kot tudi na Goriškem je teh ostankov iz prve in druge svetovne vojne res veliko, zato so v sredo, 28. februarja, na Stadion 1. maja povabili predstavnike Državnega združenja civilnih žrtev vojn (ANVCG) in posebno enoto policije, ki je dijakom zavoda Jožefa Stefana razložila, zakaj so lahko ti ostanki nevarni in kako naj z njimi ravnamo. Policisti so pokazali primerke ubojnih sredstev in deaktiviranih pirotehničnih izdelkov ter opremo, ki jo uporabljajo pri nevtralizaciji razstreliv, kot je na primer robot za razminiranje. Srečanja na Stadionu 1. maja se je udeležil sam predsednik združenja ANVCG Fabio Casì in dijakom predstavil delovanje. Ob njem sta Germano Švara in Armando Škerlavaj spregovorila o svojih izkušnjah iz povojnih let, ko je bila v naših krajih nevarnost neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) kar visoka.