Lipko obiskal otroke na Stadionu 1. maja

Četrto leto zapored je bil na srečanju v sklopu projekta Košarkarske zveze Slovenije Igriva košarka na Stadionu 1. maja v Trstu v gosteh Lipko, ponarodela maskota evropskega prvenstva v košarki v Sloveniji leta 2013. Na pobudo Košarkarskega kluba Bor so se v dvorani Bojana Pavletiča z oranžno žogo zabavali otroci iz tržaških slovenskih mestnih osnovnih šol (prvi in drugi razred) iz Barkovelj, Škednja, s Katinare, od Svetega Ivana in Svetega Jakoba ter velički iz otroških vrtcev iz Barkovelj, Škednja, Dijaškega doma, od Svetega Ivana in Svetega Jakoba. Ob tvornem sodelovanju učiteljic, Borovih vaditeljev in sodelavcev KZS se je 120 otrok seznanilo s prvinami igre pod košema in z gibalnimi osnovami, vse je potekalo v razposajenem vzdušju, ki je navdušilo sodelujoče. Vsi malčki so prejeli tudi spominsko majčko in krof ter doživeli topel sprejem s strani prisrčnega Lipka, ki je delil petke, objeme, aplavze in druge navijaške vragolije.