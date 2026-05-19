Na pohodu Kohišče skoraj tisoč udeležencev

Letošnji pohod Kohišče je bil na sporedu v nedeljo, 17. maja, organizatorji so nad uspehom zelo zadovoljni. Pohoda se je udeležilo 975 vpisanih pohodnikov, zaključne veselice v dolini Kohišče pa še vsaj enkrat toliko drugih gostov. Tam so prostovoljci smučarskega kluba Devin - glavnega soorganizatorja pohoda ob posestvu Kohišče - ob glasbeni spremljavi Rujnih muzikantov poskrbeli za toplo kosilo, lokalni pridelovalci so prodajali svoja vina in druge dobrote, a to je bil le konec poti. Trasa pohoda na Kohišče je bila dolga približno štiri kilometre, tudi letos je predvidevala vzpon po Grmadi.