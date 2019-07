Z novim večernim urnikom je v nedeljo, 21. julija, potekal že 23. sejem dizajnerjev, obrtnikov in umetnikov Barbacan Produce. Razstavljavcev je bilo zaradi počitniške sezone nekoliko manj kot ponavadi, a so unikatni in originalni obrtniški izdelki kljub temu pritegnili mnoge obiskovalce.