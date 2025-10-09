Dolino obiskal minister Matej Arčon

V Dolini se je včeraj dopoldne mudil podpredsednik slovenske vlade ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je spoznaval družbeno-kulturno življenje v vasi. Dan je začel na sedežu občine, kjer se je v družbi generalnega konzula RS Gregorja Šuca in konzula Petra Goloba srečal z županom Aleksandrom Corettijem, z občinskim odborom in nekaterimi svetniki ter občinskim osebjem ter spoznal delovanje občine in načrte. Sledila je slovesnost na dolinskem pokopališču, kjer so se poklonili spominu nekdanjega poslanca in župana Josipa Pangerca.