V nedeljo zvečer sta v dveh Goricah potekali prireditvi ob 70-letnici zgodovinskega dogodka, t.i. pohoda metel. Muzej Na verc! na Pristavi je bil ob tej priložnosti brezplačno na ogled, pred njim pa so o 13. avgustu 1950 in iršem dogajanju v tistem času spregovorili Vesna Humar, Rok Bavčr in David Kouh. Na ogled je bil tudi skeč skupine Scaramouche. Goriki del prireditve pa je potekal v Ljudskem vrtu, kjer je za recital poskrbela skupina Terzo teatro.