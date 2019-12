Balet Hrestač je izredno priljubljen po vsem svetu. Na oder Kosovelovega doma v Sežani ga je v nedeljo, 22. decembra, nazadnje postavilo pet društev, nastopili so namreč plesalke in plesalci društev OsèRosè iz Sežane, ŠKUD 15. februar Komen, SKD Igo Gruden iz Nabrežine, SKD France Prešeren iz Boljunca in Baletnega društva Sežana.