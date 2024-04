Na tovornem postajališču pri Fernetičih se je 35-letni tovornjakar, ukrajinski državljan, hudo poškodoval med padcem s tovornjaka. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so mu na kraju nudili najnujnejšo medicinsko pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je hudo, zdravstveno osebje ga je na kraju nesreče intubiralo.