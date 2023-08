Najlepše in najhitrejše kraške karjole so v soboto, 26. avgusta, zasedle repenski plac in travnik ob njem. Pod žgočim soncem se je v prvih popoldanskih urah zbralo petnajst tekmovalnih karjol v štirih kategorijah. V lepoti in hitrosti so se za zmago potegovali otroci do 10. leta, mladi od 11. do 16. leta in odrasli ter še tekmovalci v novi kategoriji medvaških karjol.