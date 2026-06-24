Košarkarska velikana skupaj na »njunem« brezmejnem igrišču

Nekdanja vrhunska košarkarja Goran Dragić in Luigi Datome sta v ponedeljek prisostovala košarkarskem turnirju »Z mulci na ul’ci by Gogi & Gigi«, ki je potekal na brezmejnem igrišču Gogi & Gigi. Dogodek je organizirala Fundacija Gorana Dragića v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, Javnim zavodom za šport Nova Gorica in Košarkarskim klubom Gorica. Igrišče Gogi & Gigi so uradno predali namenu oktobra lani, ko sta bili Nova Gorica in Gorica skupaj Evropska prestolnica kulture. Takrat je bil prisoten le dolgoletni kapetan slovenske reprezentance in nedkanji zvezdnik lige NBA Goran Dragić, medtem ko se »Gigi« Datome ni uspel udeležiti slovesne prireditve. Ker pa se je ravno v teh dneh italijanska reprezentanca mudila v Gorici, nekdanji kapetan Italije pa je vodja delegacije »azzurrov«, se je tokrat Datome Dragiću »oddložil« za lansko odsotnost. Skupaj sta si ogledala zaključni del turnirja in nato bila osrednja gosta sklepnega nagrajevanja, ki je potekalo pred kavarno EPIC v neposredni bližini novogoriške železniške postaje.