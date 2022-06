Dijaki petih razredov višjih srednjih šol so se danes spopadali z drugo pisno maturitetno nalogo. Za vsako učno smer pripravili so profesorji izbranih specifičnih predmetov. Vsaka izpitna komisija je imela na razpolago tri kuverte in je med njimi izžrebala eno. V objektiv smo ujeli maturante na liceju Antona Martina Slomška ter na zavodu Žige Zoisa v Trstu.