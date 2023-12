Miklavž na obisku

Miklavž je v sredo, 6. decembra, ponekod zaradi preobremenjenosti že kakšen dan prej, obiskal otroke v naših krajih in jim prinesel darila. Skoraj vsi so ga nestrpno pričakovali in se ga zelo veselili. Naš fotograf je ujel v objektiv njegovo srečanje z otroki na Opčinah in Proseku, v Slovenskem stalnem gledališču, na nedeljski predstavi Gledališkega vrtiljaka Lučke Susič, prejeli pa smo še fotografiji srečanja v Kulturnem društvu Slavko Škamperle, kjer je obdaril otroke svetoivanskega vrtca Oblak Niko.