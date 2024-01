Ministrica Asta Vrečko na obisku pri slovenskih ustanovah v Trstu

Slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko je v sredo, 17. januarja, obiskala slovenske ustanove v Trstu. Dopoldne so jo na Generalnem konzulatu RS sprejeli konzul Gregor Šuc ter predsednika Slovenske kulturno gospodarske zveze Ksenija Dobrila in Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj. Kasneje je obiskala Slovensko stalno gledališče, kjer se je med drugim srečala s predsednico SSG-ja Bredo Pahor ter direktorjem in Umetniškim vodjo Danjelom Malalanom. Ogledala si je tudi razstavo Franca Vecchieta ob 50-letnici njegovega ustvarjanja in se je srečala z umetnikom.

V prvih popoldanskih urah je ministrica Asta Vrečko obiskala Narodni dom, kjer se je srečala z ravnateljico Narodne in študijske knjižnice Luiso Gergolet in s predsednico Mariso Skerk ter z direktorjem Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI Devanom Jagodicem.

Ogledala si je Multimedijsko informativno središče Stik. Srečala se je s predstavniki kulturnih društev Slovencev v Italiji, v Tržaškem knjižnem središču pa s predstavniki slovenskih založb ter družbe PRAE.