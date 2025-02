Na Antarktiki tudi Openc

V torek, 3. februarja, ob 4.35 po srednjeevropskem času je z raziskovalne postaje Concordia na Antarktiki poletelo zadnje letalo. Naslednji let bo šele novembra. Do takrat, in torej v zimskem času, bo na območju francosko-italijanske raziskovalne postaje ostalo trinajst članov odprave, ki bodo v glavnem skrbeli za njeno vzdrževanje in še naprej razvijali nekatere raziskovalne projekte. Med njimi je tudi Openc Erik Geletti, ki se je raziskovalcem in drugim udeležencem odprave na Antarktiki pridružil novembra lani.