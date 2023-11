Govorniki in govornice na spominskih svečanosti ob prvem novembru na Goriškem se niso spomnili le padlih za svobodo. Vsi po vrsti so namreč pozvali k prekinitvi nasilja v svetu: v svojih nagovorih so omenili vojno med Rusijo in Ukrajino in krvave spopade med Izraelci in Palestinci, ki jim ni videti konca.