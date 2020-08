Na Likofu prvo reprezentančno vino

Na števerjanskem Likofu so v petek, 7. avgusta, predstavili briško nošo in prvo reprezentančno vino. Večer je uvedla napovedovalka Ema Terpin s splošnim pozdravom prirediteljev in napovedjo poteka, nato je županja Franca Padovan posebej izrekla dobrodošlico predstavnikom uprav in organizacij. Med njimi so bili deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, zastopnik Fundacije Goriške hranilnice Marco Braida (Dežela FJK in Fundacija sta pokrovitelja dogodka), zastopniki občin Gorica, Krmin, Moš, Špeter, Trivignano in Podutana, predsednik vinskega konzorcija Collio David Buzzinelli, predsednik SSO Walter Bandelj in pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek. V dvojezičnem pozdravu je županja podčrtala zgodovinskost letošnjega Likofa zaradi izredne pobude, ki je svoj začetek zabeležila jeseni 2019, ko je devetinštirideset krajevnih proizvajalcev vina nabralo 740 kilogramov grozdja in je eden izmed njih (posestvo Muzic) izdelal okrog 650 tričetrtlitrskih steklenic belega vina, zraven pa nekaj desetin steklenic velikosti »magnum«. Med občinami, ki premorejo vinogradništvo v goriški pokrajini in tudi širše, je Števerjan postal edinstven s to reprezentačno ponudbo, ki jo bo vključil v uradni protokol ob stikih z drugimi upravami, delegacijami, obiski. Nakup je po petkovi pokušnji mogoč na posameznih posestvih. Županja je izpostavila tudi projekt, s katerim so v števerjanski občini ovrednotili izročilo ljudskih noš.