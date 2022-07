S sprevodom po vasi, občuteno slovesnostjo in priložnostno razstavo so se na Proseku v soboto, 9. julija, spomnili padlih za svobodo in spomenika, ki že 50 let stoji sredi vasi. Dogodek sta priredila sekcija združenja VZPI-ANPI Prosek-Kontovel ter Mladinski krožek Prosek-Kontovel, slavnostna govornika sta bila Ljubica Jelušič, podpredsednica Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, in vodja tržaške sekcije sindikata CGIL Michele Piga.