Na Proseku zavladal stoner rock

StonerKras Fest je v soboto, 15. julija, na proseški Balanc privabil ljubitelje tega žanra z vseh vetrov (več jih je bilo tudi iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije). Festival v organizaciji združenja Arci iz Trsta in agencije Rocket Panda ter drugih partnerjev je ponovil lanski uspeh, na Prosek je privabil nič manj kot grški bend 1000mods, Američana Nicka Oliverija (nekdanjega člana skupin Kyuss in Queens Of The Stone Age) s skupino Mondo Generator, angleški Margarita Witch Cult, avstralski Long Hours, Mystic Majesty iz Verone ter TSO in Doombo iz Trsta.