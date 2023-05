Nogometaši Brega so v zelo razgibanem finalu končnice za napredovanje v nedeljo, 28. maja, v Dolini šele po podaljških z 2:1 premagali Opicino in tako napredovali v 1. amatersko ligo. Na tribuni so navijači prižgali bele in modre bakle. Po trikratnem sodnikovem žvižgu je bilo že več navijačev na igrišču kot na tribuni. V Dolini se je slavje zavleklo pozno v noč.